Temptation Island Martina e Carlo si sono fidanzati? La clamorosa testimonianza di chi li ha visti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 luglio 2024)De Ioannon eMarini stanno catturando l’attenzione dei fan di. Il tentatore e la fidanzata (sembrerebbe ormai ex) di Raul Dumitrasstati avvistati da una ragazza che ha inviato la suaa Deianira Marzano, che l’ha resa pubblica. Ecco cosa è emerso: “Appena vistache si baciava conin zona prati a Roma. Niente foto ero all interno del salone Solidani e loro avevano la macchina (Audi) parcheggiata lì davanti.” Una segnalazione che ha del clamoroso, se fosse confermata! Sarà davvero così?2024: come ha reagito il padre diDe IoannonDe Ioannon e Raul Dumitrasdiventati protagonisti diprima dell’inizio del programma per via di diverse segnalazioni sul loro conto.