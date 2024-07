Soldado Sollima all' esordio hollywoodiano fa meglio degli americani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)Sky Action ore 21. Con Benicio Del Toro, Josh Brolin e Catherine Keener. Regia di Stefano. Produzione Usa 2018. Durata: 2 ore LA TRAMA I cartelli della droga messicani ora esagerano. Non contenti di spacciare in territoriosi son messi a finanziare i terroristi islamici. Perciò l'agente FBI Graver non ha altra scelta che ricorrere nuovamente ai servizi dell'assassino Alejandro. Stragi garantite. Al di qua e al di là del confine PERCHE' VEDERLO Perché Stefano, al suodimostra di saper fare comedei colleghi. Come action movie "" non lascia un attimo di tregua. E come nelle sue storie mafiose di "Gomorra" non c'è spazio per buoni sentimenti. E nemmeno per qualsiasi divisione tra buoni e cattivi