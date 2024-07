Inchiesta Venezia su corruzione nel Comune indagato il magnate di Singapore Kwong

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 luglio 2024) C'è anche ildiChing Chiattra gli indagati nell'perneldella città. All'uomo d'affari la Procura contesta la somma di 73mila euro versata sui conti dell'assessore Renato Boraso, ora in carcere, per l'acquisto di Palazzo Papadopoli, proprietà comunale. Somma giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, secondo i magistrati. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro, anche lui, è ricomparso in pubblico per la prima volta dopo la notizia dell’: aprendo il Consiglio della città Metropolitana, convocato a Ca' Corner, ha detto: "Sono pronto alla mia Via Crucis".