Il nuovo preside del Monti Si va verso un reggente

(Di venerdì 19 luglio 2024) Qualche cambiamento, ma soprattutto conferme alla guida delle scuole di Cesena e comprensorio in vista dell’anno scolastico al via, il Emilia-Romagna, lunedì 16 settembre. L’Ufficio scolastico regionale ha reso note qualche giorno fa gli incarichi dirigenziali per il prossimo triennio. Novità al Settimo Circolo didattico di Cesena (che conta nove plessi tra infanzia e primaria dislocate a Martorano, Pievesestina, Torre del Moro e Vigne) dove, al posto di Caterina Corsaro, arriva da fuori regione Lorella Fantini. In città sono confermati Giuseppe Messina all’Istituto professionale ‘Versari-Macrelli’, Lorenza Prati al Liceo scientifico ‘Righi’, Donato Giuseppe Tinelli alla media ‘Viale della Resistenza’ e Simonetta Ferrari al Secondo Circolo didattico.