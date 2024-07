I giorni del Trump moderato? Sono già finiti Il tycoon senza freni | Usa invasi da criminali malati io sono la salvezza della democrazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alla fine,ha fatto. Dopo gli spari in Pennsylvania, l’ex presidente aveva parlato di un discorso diverso per la Convention repubblicana di Milwaukee: meno aggressivo, più concentrato sulla necessità di riunire l’America. Una volta sul palco, quel proposito è durato pochi minuti, giusto il tempo di ricordare i momenti del tentato omicidio. Quasi subito, ilche il mondo conosce è venuto fuori con prepotenza ed è iniziato un fiume sconclusionato di parole, che dall’one degli stranieri è passato al declino economico americano, al mondo in guerra, all’incompetenza dell’amministrazione Biden. A un certo punto, la foga polemica diè stata tale che il teleprompter si è bloccato.