Primo sciopero Ita Airways del 7 settembre gli orari della protesta nazionale nel trasporto aereo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scatta ildi Ita. Le sigle Fit-Cisl e Uglhanno proclamato un’agitazione del personale dipendentecompagnia aerea per il 7. Come comunicato dagli stessi sindacati, la mobilitazione durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. “La– si legge nella nota congiunta – si è resa necessaria a seguito delle due fasi delle procedure di raffreddamento e conciliazione concluse negativamente, dapprima in sede aziendale e successivamente presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo scorso 10 luglio”.