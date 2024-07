I Terzieri Massetani al 57 Torneo nazionale della balestra antica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sabato la Società deiparteciperà al 57°all’italiana. Per la prima volta nella sua storia ilsi terrà a Pisa in piazza dei Miracoli. Ilporrà di fronte per la 57° volta le migliori compagnia di balestrieri: Federazione balestrieri di San Marino, Compagnia Balestrieri di Lucca, la Societàdi Massa Marittima, la Società Balestriericittà di Volterra, Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco di Pisa quest’ultimi organizzatori dell’evento. A difendere i colori di Massa Marittima saranno i 15 balestrieri: Francesco Manetti, Tommaso Pesci, Marco Benini, Alessio Masserizzi, Tommaso Pazzini, Cosimo Gabbrielli, Gianni Gori, patrizio Gentili, Lorenzo Toninelli, Giancarlo Zago, Alberto Stanghellini, Angelo Melis, Maurizio Costagli, Alessandro Rosticci, Andrea Pranti.