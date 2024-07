F1 è divorzio tra Magnussen e la Haas Vicino l’accordo con Ocon per il 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) La notizia era ormai annunciata da tempo, ma adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità. Kevinlascerà laal termine di questa stagione e, con ogni probabilità, dirà addio anche alla Formula Uno. Il pilota danese, in scadenza di contratto a fine anno, non verrà confermato dunque dal team americano che si appresta a trovare un accordo con il francese Esteban(in uscita da Alpine), dopo aver ingaggiato il giovane inglese Oliver Bearman (prodotto dell’Academy Ferrari, attualmente impegnato in F2). “Vorrei estendere i miei ringraziamenti a tutti i membri del Team: sono orgoglioso di aver corso per una squadra così negli ultimi anni. In particolare vorrei ringraziare Geneper il suo impegno nei miei confronti, in particolare per avermi ripreso nel 2022 quando pensavo, almeno in quel momento, che il mio tempo in Formula 1 fosse finito.