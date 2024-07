Caccia ai covi del boss Il mistero delle chiavi trovate a Messina Denaro Portano a un residence

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un covo tira l’altro. Le indagini sulla latitanza di Matteocontinuano a riservare sorprese, anche dopo la sua morte avvenuta il 25 settembre 2023. Arrestato il 16 gennaio dello stesso anno, dopo quasi 30 anni di latitanza, ilmafioso ha lasciato dietro di sé una scia di, affiliati e fiancheggiatori (14 finora in manette) che la Procura distrettuale di Palermo intende smantellare completamente. D’altra parte, era stato proprio MMD, a dire con tono beffardo agli inquirenti: "Anche se avessi dei, non ve lo direi mai". Così, senza alcuna collaborazione, con lavoro certosino e quotidiano, gli uomini del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, e dell’aggiunto Paolo Guido, hanno dovuto ricostruire la geografia della latitanza del padrino di Castelvetrano, colorando le casematte in cui ‘u siccu’ ha vissuto, da solo o con le sue amanti.