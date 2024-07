Brutto incidente per Linus come sta il famoso deejay FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024) Personaggi tv.in Vespa per ilconduttore radiofonico. È stato lui stesso a parlare dell’accaduto con un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram. Masta adesso il direttore artistico di Radio? Scopriamolo insieme. ( dopo le) Leggi anche: Martina Colombari, i commenti sui social sono agghiaccianti: cosa succede ora Leggi anche: Mara Venier operata, interviene il marito: il commento durissimoper ilconduttore radiofonicoin Vespa per. Nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio 2024, il noto conduttore radiofonico ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram un post in cui ha spiegato di avere avuto un. Il direttore artistico di Radioha raccontato: “dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna.