UniPg Ricercatore individua un farmaco per ridurre sintomi di rara sindrome genetica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PERUGIA - Pubblicato dalla rivista "The New England Journal of Medicine", lo studio del dottor Vasileios Oikonomou,del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Perugia che, in collaborazione con il gruppo di ricerca del National Institutes of Health di Washington, ha dimostrato che ilantitumorale Ruxolitinib è in grado disignificativamente idi una, lapoliendocrina autoimmune di tipo 1 (Aps-1). "La Aps -1 è caratterizzata da una disfunzione multiorgano, che di solito inizia durante l’infanzia ed è fatale in oltre il 30 per cento dei casi – spiega l’Ateneo -. Icaratteristici sono candidiasi muco-cutanea cronica, ipoparatiroidismo e insufficienza surrenalica, a cui si associano infiammazioni a vari organi, perdita di capelli e del colore della pelle.