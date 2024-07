Riva del Garda madre e figlio scomparsi durante una gita al lago Ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Trento, 17 luglio 2024 – Suldisono inledi una donna di 56 anni e deldi 19. A dare l'allarme il compagno della donna, che non li ha visti rincasare ieri sera dopo la giornata che avrebbero trassulla spiaggia di Sabbioni, adel. Lesi stanno concentrando proprio tra questa zona, dove peraltro è stato registrato l'ultimo segnale emesso dai loro telefoni cellulari, e Punta Lido. Mamma e, di origine ucraine ma residenti a Rovereto in Trentino, sarebbero stati avvistati dalle telecamere verso le 11.20. Da quel momento non si hanno notizie di loro. In azione i sommozzatori e mezzi della Guardia Costiera, i carabinieri didel, i vigili del fuoco locali e quelli del corpo permanente di Trento.