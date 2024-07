Prime Day 2024 ultime ore per acquistare i tuoi best seller fino al 50% di sconto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lo stavamo aspettando, è lui, il periodo dei grandi affari su Amazon, uno dei più grandi rivenditori online al mondo: stiamo parlando deiDay di Amazon, l’appuntamento che riunisce per soli due giorni centinaia di offerte incredibili su tantissime categorie di prodotti. Come funzionano iDay di Amazon Casa, cucina, fashion, beauty, tech: qualunque sia lo shopping che stai aspettando, iDay di Amazon ti riservano sconti incredibili su qualunque prodotto di qualsiasi categoria. Tutte le offerte incredibili su tantissimi prodotti diversi deiDay durano solamente 48 ore: la festa degli sconti è iniziata martedì 16 luglio e si conclude alle 23,59 di oggi, mercoledì 17 luglio. Attenzione quindi perché il tempo è poco per non perdere l’occasione di comprare a prezzi davvero bassi e convenienti.