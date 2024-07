Pallanuoto la Pro Recco smantella la squadra e rinuncia alla Champions League 2025 | Punteremo alla salvezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo l’addio dello storico patron Gabriele Volpi, che lo scorso 5 luglio ha messo in vendita la società, si preannuncia un clamoroso ridimensionamento a livello economico e di ambizioni sportive per la Pro. Ladipiù titolata al mondo rinuncerà infatti con ogni probabilità2024-, ripartendo dai giovani e puntandoin Serie A. “A questo punto mi offro come collettore degli sforzi di imprenditori e appassionati liguri che vogliano dare tutti insieme un futuronostra impareggiabile storia agonistica. L’idea è quella di mettere insieme le migliori forze locali e puntare forte sul nostro settore giovanile, bene da tutelare prima di ogni altra cosa. Quegli ottanta ragazzi sono il nostro primo pensiero, in virtù delle ricadute sociali sul territorio e di garanzia del futuro“, dichiara il presidente Maurizio Felugo.