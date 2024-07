Verso le elezioni regionali Tesei risale nei sondaggi Pressing-Schlein su Proietti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Prima una brusca discesa, poi la risalita. Sembra rispecchiare una canzone di Lucio Battisti il gradimento di Donatella, governatrice dell’Umbria, che come tutti i "luglio" è stata oggetto di uno sul suo operato da parte del "Sole 24 Ore". E come lo scorso anno, anche stavoltarecupera: ben due punti e mezzo rispetto al 2023, quando era data al 55 per cento. Adesso è risalita al 57,5, come ai tempi del 2019 quando fu eletta. Eppure l’anno dopo – 2020 – il suo gradimento era stato riconfermato (57%), mentre nel 2021 e 2022 non andò proprio bene: 46 per cento e 44,5. "Colpa del Covid" dissero in molti. Anche se altri governatori non ebbero quei crolli. Ieri laha commentato con soddisfazione la risalita, anche se come tutti i politici – comprensibilmente – i commenti arrivano in questi casi solo quando le cose vanno bene.