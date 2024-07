Tour de France 2024 Pogacar | Le ultime tre tappe saranno la vera resa dei conti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “Sono felice che la tappa di oggi non sia stata ventosa come ci si aspettava. Al di là di alcuni momenti cruciali, è stata una tappa semplice e sono felice che sia finita. Lesprint delsono uniche, ci sono sempre delle insidie da evitare e sezioni in cui bisogna fare attenzione per rimanere fuori dai guai. Sono felice che leveloci siano terminate, anche se ce ne sono altre di dure che arrinno. Domani, ad esempio, sarà ventoso all’inizio, e poi citratti di montagna alla fine. Credo che nelle prossime due giornate cidelle fughe. Ladeitra gli uomini di classificaletre“. Lo ha dichiarato Tadejal termine della tappa odierna deldede: “Letreladei” SportFace.