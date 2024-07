Niveo a due anni da ‘Amici’ | Pensarmi senza musica è inimmaginabile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Abbiamo conosciutonel corso di Amici ’22. Il percorso del cantante all’interno del talent show è stato il trampolino di lancio per una carriera che gli sta regalando parecchie soddisfazioni. Adesso l’artista ha messo in atto una grande rivoluzione ed è pronto a mostrare un nuovo sé. A un mese dall’uscita del suo nuovo singolo, Mi ami solo d’estate,può dirsi cambiato e maturato, nella sua, ma anche nella vita. L’artista non immagina una vita, ormai diventata linfa vitale nel suo percorso. E mentre attende quel che verrà, cavalca l’onda del successo mettendosi all’opera con il suo primo vero album., foto Courtesy of Press Office – VelvetMagIl suo desiderio di diventare un cantante è sempre stato in lui, ma solo nel periodo del lockdown ha iniziato a crederci di più, decidendo di darsi una possibilità concreta.