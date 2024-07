Juventus | presentata la nuova maglia FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Laha presentato questa mattina sui social la suacasalinga per la stagione 2024/25. Questo il messaggio del club bianconero, in collaborazione con Adidas: “Siete pronti per un viaggio sulla Luna? Fatevi sorprendere dal nuovo Home Kit 2024/25, chee adidas presentano oggi. Il bianco e il nero si fondono in un’audace interpretazione dal tocco cosmico, con una sottile grafica craterizzata su tutta la superficie che riflette l’inconfondibile paesaggio della superficie lunare. Celebrare le missioni lunari – il massimo simbolo dello spirito pionieristico: questo l’obiettivo della divisa Home 2024/25, che vuole raccontare la dedizione dellaa spingere i confini del possibile, la sua continua ricerca del progresso.