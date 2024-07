Imparziale a chi? Elon Musk pronto a finanziare la campagna di Trump

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Quello che ti aspetti dal proprietario di un social network come X è imparzialità. O quantomeno distacco dal commento politico, senza giudizi che possano in qualche modo influenzare l’opinione pubblica.non soltanto si espone, ma è persinoa diventare uno dei maggiori donatori dellapresidenziale di Donald, un uomo con cui ha avuto un passato controverso, fatto di amore, odio e adesso una nuova intesa suggellata dall’investimento del tycoon sudafricano naturalizzato americano.ha annunciato infatti di voler versare 45 milioni di dollari al nuovo Super Pac del candidato repubblicano, America Pac, fondato il mese scorso per contrastare il Partito Democratico. Soprattutto sul suo principale punto di forza alle elezioni, il voto anticipato.