Guida ubriaca con il figlio sul sedile mamma ai lavori socialmente utili

(Di martedì 16 luglio 2024) Fermo, 16 luglio 2024 – Dopo essersi messa allae con ilminorenne suldel passeggero, aveva perso il controllo del mezzo e si era schiantata contro un muro. La conducente del mezzo, una 50enne ascolana è finita sotto processo ed è comparsa davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato diin stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante del grado di parentela del minore trasportato. Al termine del procedimento la donna è stata condannata a sei mesi die alla sanzione pecuniaria di 2500 euro. L’incidente si era verificato in via Pascoli, a Porto San Giorgio, dove la donna, alladi una Mini Cooper, aveva centrato in pieno un muro. I carabinieri, intervenuti sul posto, avevano accertato che allac’era una 50enne, che trasportava sul lato passeggero suominore.