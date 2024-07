Omicidio Cerciello Rega concessi i domiciliari a Hjorth | Giustizia al contrario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 –, accolta la richiesta della difesa: Gabriel Christian Natalesconterà la pena nella casa della nonna a Fregene, sul litorale laziale. Lo ha deciso in appello la Corte d’Assise di Roma, che ha concesso iper il 20enne americano arrestato con l'amico Finnegan Lee Elder per l'del vicebrigadiere dei carabinieri Mario, ucciso con 11 coltellate nel quartiere Prati nel luglio 2019. La sentenza Una decisione che arriva a pochi giorni dalla sentenza che, lo scorso 3 luglio, aveva ridotto la pena di Gabriel dall’ergastolo a 11 anni e 4 mesi. Per la stessa vicenda, l’amico Lee Elder Finnegan ha avuto una riduzione a 15 anni e due mesi di carcere. “Lo sconcerto è tanto dopo la decisione della seconda Corte d'assise di Roma di accogliere le richieste deiper Gabriel Natale