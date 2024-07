Avellino Pazienza | Un calendario che mette subito alla prova

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È unche ci vede proiettati nell’immediato su quelli che sono gli aspetti da migliorare rispettopassata stagione, dove le difficoltà maggiori le abbiamo incontrate, le abbiamo riscontrate contro quelle squadre che avevano obiettivi diverso dai nostri. Quindi unche ciràdel nove per vedere insomma se siamo e se andiamo a migliorare quelle cose negative che nella passata stagione ci hanno ci hanno penalizzato. É la nostra attenzione, la nostra concentrazione, il nostro focus”. E’ il commento di Michele, tecnico dell’dopo la pubblicazione dei calendari per la stagione di Serie C 2024/2025. “Ilda questo punto di vista ci ha messosulla buona strada per andare a migliorare quegli aspetti che é la passata stagione che ci hanno penalizzato e dove ci siamo fatti trovare poco preparati, poco pronti, dove abbiamo perso dei punti importanti – conclude – E quindi quando anche dicevo che bisognerà partire forte e colprobabilmente da questo punto di vista che ci”.