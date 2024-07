Ecco l’estate e addio a Fido La Protezione animali tuona | | Abbandoni già alle stelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono tanti gli appelli lanciati dalladi Legnano (Pal), in questi giorni d’estate. Il primo è un triste refrain stagionale: i quattro zampe scaricati incivilmente. "È aumentato l’abbandono dei cani - spiega Antonella Legnani, responsabile del canile e del gattile di via Don Lorenzo Milani -. Soltanto in questa settimana, dai canili sanitari di Gallarate e Sedriano, sono arrivati da noi sette cani, tutti senza microchip. Due di questi sono molto anziani, dodici e tredici anni, e hanno problemi importanti di cecità e sordità, quindi faticheranno a essere adottati. Stiamo esaurendo le gabbie per ospitarli: ne abbiamo 67 occupate e ne rimangono solo 4 libere". Da qui il primo appello: "Il cane non è un giocattolo, che quando si rompe si butta, ma è parte viva e integrante di una famiglia".