DOMANI A PALAZZO MEDICI

(Di domenica 14 luglio 2024)sera alle 21 nel Cortile di Michelozzo aRiccardi, "Battiato nascosto". Al flauto Andrea Ceccomori, voce di Annalisa Baldi, pPianoforte e arrangiamenti Antonio Cocomazzi, al violoncello Ermanno Vallini. Musiche di Franco Battiato. Da "E ti vengo a cercare" a "Centro di gravità permanente", da "Up patriots to arms" a "La cura". Brani che portano l’inconfondibile firma di Franco Battiato e che per una sera rivivranno in versione inedita. E un progetto dedicato al musicista siciliano che nomi noti della classica e non solo. Il flautista Andrea Ceccomori – ideatore del progetto - Antonio Cocomazzi al pianoforte, Ermanno Vallini al violoncello e la vocalist Annalisa Baldi. .