Amicizia senza confini Ritrovarsi dopo 35 anni

(Di domenica 14 luglio 2024) Trentacinquedall’ultima volta. Trentacinqueche le reciproche strade si erano divise. Poi sono bastate ventiquattro ore neppure e il "contagio social" ha potuto quello in cui nessun altro o nessun’altra cosa probabilmente sarebbe mai riuscito, almeno non negli stessi tempi:, anche se nel mezzo ci sono un Oceano e migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Accade nelle ultime ore, nuovo (e sempre più raro, purtroppo) esempio di "Facebook utile", quando una donna, Jessica Rachelle lancia l’appello. "Nel 1990 ho fatto venire a vivere con la mia famiglia a New York una studentessa di scambio di nome Simona di Pistoia. Quell’estate andai in Italia a vivere con la sua famiglia – scrive Jess a ripetizione su alcuni dei gruppi Facebook pistoiesi più frequentati, fornendo dettagli come cognomi e indirizzi di residenza ancora nitidi nonostante il tempo –.