Roma variazione e assestamento di bilancio | il Campidoglio dà l’ok

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Approvati dalla Giunta lae l’di, che passano adesso all’esame dell’Assemblea capitolina. Nonostante i tagli del Governo che impattano per 120 milioni di euro nel quinquennio, vengono stanziate risorse di parte corrente per il 2024 che ammontano ad oltre 6 miliardi di euro. La ripartizione dei fondi Per il capitolo del sociale, viene garantita la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei minori in affido dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Il totale dello stanziamento ammonta a 4 milioni: 1,7 milioni di fondi ordinari, per l’anno in corso, a cui si aggiungono 2,3 milioni di avanzo. L’obbligo dell’adeguamento annuale all’indice ISTAT delle rette per le case-famiglia disabili registra stanziamenti di 2 milioni di euro l’anno per il triennio 2024-2026.