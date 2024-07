Cina | portavoce ferma opposizione a firma disegno di legge Usa sullo Xizang

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024) Pechino, 13 lug – (Xinhua) – Lasi opponemente aldirelativo alloto dalla parte statunitense, e ha protestato nei confronti degli Stati Uniti, ha dichiarato oggi undel ministero degli Esteri cinese. Il 12 luglio, ora locale, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hato inil “Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act”. Lariconosce la cosiddetta nozione di “Grande Tibet” inventata dal gruppo del Dalai e chiede al governo degli Stati Uniti e al Coordinatore speciale degli Stati Uniti per le questioni tibetane di contrastare la “disinformazione sul Tibet” proveniente dal governo cinese. Il presidente Biden ha dichiarato in un comunicato che la“non modifica la politica bipartisan di lunga data degli Stati Uniti di riconoscere la regione autonoma del Tibet e altre aree tibetane dellacome parte della Repubblica Popolare Cinese”.