Aeroporto svolta ai vertici Presto anche Ieg nel cda

(Di sabato 13 luglio 2024) Arriva laaidi Airiminum. E le nuove nomine del consiglio di amministrazione della società che gestisce il ’Fellini’ non lasciano spazio ai dubbi. La compagine dell’– pur rimanendo privata – ora si apre al territorio con l’obiettivo di rilanciare il ’Fellini’. L’assemblea dei soci, dopo aver approvato il bilancio del 2023 (chiuso con 41.093 euro di utile e un patrimonio netto attestatosi a 9 milioni e 392mila euro), ha nominato due nuovi consiglieri del cda: uno è Renzo Piraccini, presidente della Fiera di Cesena e di Macfrut; l’altro è Roberto Vergari, che ha svolto importanti incarichi dirigenziali all’interno di Enac. Vergari e Piraccini entrano al posto di Roberto Montesi e Lucio Laureti. "La professionalità di Vergari – dice Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato di Airiminum – sarà di grande importanza per lo sviluppo dei futuri progetti infrastrutturali che intendiamo realizzare in collaborazione con il Comune di Rimini, la Regione, l’Enac e, così auspichiamo, con la Repubblica di San Marino".