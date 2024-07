Sempre più giovani all’estero per lavoro i ragazzi bergamaschi | Giusto in Italia non c’è futuro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bergamo. Un giovaneno su tre sta pensando di andareper realizzarsi a livello lavorativo. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Ipsos per la Fondazione Raffaele Barletta. E inon sono da meno, come emerge dalle interviste dell’ultima puntata di Attenti al Palo in cui abbiamo trattato proprio questo argomento. Una tendenza confermata anche dall’ultimo rapportoni nel mondo della Fondazione Migrantes, che rielabora i dati dell’Anagrafe, secondo cui il 44 per cento di chi ha lasciato il Belpaese nel 2022 era un giovane tra i 18 e i 34 anni. La presenza dei connazionali fuori dai confini è cresciuta dal 2006 del più 91 per cento, le donnesono praticamente raddoppiate (più 99,3), i minori sono aumentati del 78,3, gli over 65 anni del più 109,8 per cento.