Tour de France 2024 | arriva la tripletta per Biniam Girmay! Brutta caduta per Primoz Roglic

(Di giovedì 11 luglio 2024) Doveva essere una tappa interlocutoria la dodicesima aldee invece non sono mancati i colpi di scena. Dalla clamorosadi, eccezionale anche oggi in volata sul traguardo di Villeneuve-sur-Lot: l’eritreo della Intermarché – Wanty è devastante, trova la terza vittoria e mette le mani anche sulla Maglia Verde. L’altra notizia, con la Maglia Gialla confermata da Tadej Pogacar, è ladi. Anche oggi prima fase di gara molto intensa con velocità alta e tanta tensione in gruppo (lo testimonia anche unache ha coinvolto Tadej Pogacar senza conseguenze). Di forza si è andata a formare la fuga di giornata con quattro uomini: Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).