Teatro Verdi colpo di scena Salta la nomina di Magnani E’ Fiorini il nuovo presidente

(Di giovedì 11 luglio 2024)ladi Pierpaoloalla presidenza del. L’ex assessore alla cultura, come anticipato ieri da La Nazione, non poteva ricevere l’incarico (legge Severino) perché ha avuto ruoli apicali nella pubblica amministrazione nell’anno precedente allastessa. Per questo il sindaco Michele Conti ha dovuto prenderne atto e cambiare cavallo, puntando su Diego, direttore della Fondazione Cerratelli di San Giuliano Terme, docente di corsi di alta formazione per sarti di, libero professionista presso numerose sartorie e teatri italiani e internazionali. Conti ha dovuto anche però ristabilire un clima di collaborazione con la sua maggioranza dopo le polemiche di Forza Italia e della Lega e mettere mano dunque a una nuovanel consiglio di amministrazione.