LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | caduta in gruppo Coinvolto Pogacar

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 11.40 13.22: Intanto è arrivata la notizia del ritiro ufficiale di Fabio Jakobsen. Davvero un anno e mezzo difficilissimo per il velocisti olandese (Team dsm-firmenich PostNL), che proprio non riesce ad uscire da questa crisi infinita. 13.20: C’è stata unain mezzo ale anche Tadejha dovuto mettere i piedi a terra. Lo sloveno è stato aspettato ora da Adam Yates ed è tornato in. 13.18: ATTENZIONEIN! Coinvolta anche la maglia gialla Tadej. 13.14: Ancora degli attacchi in. Ci sta provando molto la (Groupama-FDJ) con due uomini e poi il solito Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).