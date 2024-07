Jasmine Paolini in finale al Roland Garros e a Wimbledon nello stesso anno | Serena Williams fu l’ultima a riuscirci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024), dopo la doppiaalin singolare ed in doppio con Sara Errani, è tornata inanche in singolare a: è la prima italiana a riuscire in tale impresa nella stessa stagione, e da diversi anni nessuna riusciva a disputare l’ultimo atto sia nel secondo che nel terzo torneo dello Slam.a riuscire nell’impresa era stata la statunitense, capace di bissare l’evento nel 2015 e nel 2016 dopo esserci già riuscita addirittura nel 2002. L’azzurra, nel complesso, è la quindicesima tennista anell’Era Open. Spiccano, tra le altre ad esserci riuscite, le otto volte di Steffi Graf tra il 1987 ed il 1999, e le sei di Chris Evert tra il 1973 ed il 1985, mentre sul gradino più basso del podio in questa particolare statistica c’è proprio la già citata