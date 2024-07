Doppio colpo del Milan per uscire della sabbie mobili | botti sul mercato chi arriva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prende forma il nuovodi Fonseca, tra qualche incidente di percorso e una piazza che per adesso non ha compreso le scelte del club. Il primo giorno di ritiro aello non ha visto la solita accoglienza dei tifosi, i quali hanno voluto farre a chi di dovere tutta la delusione di un popolo che adesso vorrebbe sognare qualchedi. Ilè in salute e può spendere, ma per motivi diversi ha scelto di evitare Conte, accasatosi al Napoli, e ha perso Zirkzee dopo averlo corteggiato almeno un mese: «Ormai è il passato», ha sentenziato Ibra, ma in verità non c'è mai stato neanche un presente. Una cosa è certa, è ora didalle, per i tifosi, senza dubbio, ma soprattutto per Fonseca, che dovesse guardarsi attorno alla ricerca di un 9, avvertirebbe un senso di vuoto.