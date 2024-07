Pattinaggio artistico a rotelle Europei 2024 | i convocati dell’Italia per la danza Un team competitivo pronto per il Portogallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si delinea sempre di più il quadro degli atleti azzurri che partiranno alla volta di Fafe (), città che ospiterà dal 21 al 31 luglio i Campionatidi. Dopo il libero e le coppie d’nelle scorse ore il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni per ciò che concerne le specialità dellae della Solo Dance. Sarà come sempre una compagine molto competitiva quello che partirà alla volta della terra lusitana, in possesso di un buon balance tra esperienza e brillantezza. In campo individuale saranno della partita Raoul Allegranti e Francesco Vittuari, mentre per la gara femminile garantiranno qualità Caterina Artoni ed Ilaria Golluscio. Nelle coppie bella occasione per Nicholas Masiero-Martina Nuti, a capo di un gruppo formato da Ilaria Golluscio-Samuele Stasi e di Lina Siciliano-Vittorio Gastaldi.