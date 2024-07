Euro 2024 scontri a Dortmund tra tifosi olandesi e inglesi prima della semifinale | 10 arresti – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In occasionesecondadi, quella tra Olanda e Inghilterra mercoledì 10 luglio la cui vincente andrà ad affrontare la Spagna trascinata dalle magie di Lamine Yamal,ha accolta la marea Oranje. Secondo gli organizzatori circa 75milasono arrivati in città colorando le strade del centro. Ma nel pomeriggio si sono verificati incidenti tra, con la polizia costretta a intervenire per sedare una maxi rissa avvenuta nella zona centrale dei bar a, ricca di locali, tra Altmarkt e Kleppingstrassebar. Secondo unaricostruzione fornita dai media locali, alcuni supporters dei Tre Leoni avevano appeso una bandieraloro nazionale fuori da un pub. Un gesto che è stato considerato una provocazione daiavversari, che l’hanno strappata.