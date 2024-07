Rinascita Tassinari saluta Marini sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Andreadice ciao. O forse addio. ‘Tasso’ non farà parte del roster della stagione 2024-2025 e, anche se il saluto era nelle previsioni, non lascia certo indifferenti. Un po’ perché questo giocatore ha vissuto annate importanti in canotta biancorossa e un po’ perché è uno di quelli che ha legato di più con la città. L’ha vissuta da dentro. Arrivato nel 2021-2022 da San Vendemiano, farà ritorno a breve proprio alla Rucker. L’ufficializzazione arriverà presto, mancano solo i dettagli. "Ho chiesto alla società di potermi guardare intorno e mi è stato accordato – racconta–. Forse a 32 o 33 anni sarebbe stato diverso, ma ne ho ancora 28 e sento di avere ancora qualche cartuccia da sparare". Dunque, una scelta consapevole, ancorché sofferta e dolorosa.