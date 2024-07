Chi era Bruno Zanin il ‘Titta’ di Amarcord morto a 73 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Èall’età di 73, ilnel filmdi Federico Fellini. Attore, reporter di guerra, attivista umanitario, da più di dieciviveva in una baita tra i boschi a Vanzone con San Carlo, piccolo centro piemontese delle Alpi alle pendici del monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Aveva 73. La notizia della scomparsa è stato dato dal Comune di Vigonovo (Venezia), doveera nato il 9 aprile 1951. La sua carriera nel cinema è iniziata quasi per caso, quando nel 1973 venne notato a cinecittà dallo stesso Fellini, mentre era lì per accompagnare un amico che avrebbe dovuto fare la comparsa. Quindi, venne scelto dal regista per interpretare il ruolo di protagonista nel film, che conquistò l’oscar nel 1975 come migliore opera straniera.