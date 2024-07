Capua Film Fest l’inaugurazione il 15 luglio con l’attrice Anna Ferraioli Ravel

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 luglio 2024)inaugurerà il ‘‘.sarà nella città di Fieramosca per l’apertura della rassegna cinematograficana che si terrà dal 15 al 28; ogni sera una proiezione diversa, totalmente gratuita nei Giardini dello Sperone. “”, che quest’anno giunge alla terza edizione, è la splendida maniazione voluta dal Teatro Ricciardi che si svolge fuori dalle mura dello storico edificio di Porta Napoli; la direzione artistica dell’evento è affidata a Francesco Massarelli. “Zamora” sarà ilprotagonista della serata inaugurale della due settimane di cinemano sotto le stelle.è stata Titina De Filippo ne “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini,per il quale ha ricevuto una nomination ai David di Donatello per la migliore canzone “Faccio ‘a polka pe te” su musica di Nicola Piovani ed una nomination ai Nastri d’argento come miglior attrice non protagonista.