Captain America | Brave New World ecco quando vedremo il trailer!

(Di martedì 9 luglio 2024)Newil! I Marvel Studios hanno condiviso un nuovo sguardo su Anthony Mackie nei panni del nostro nuovo Capitan(chein azione inNew) la scorsa settimana in occasione del 4 luglio, e sembra che avremo un altro assaggio ufficiale di Sam Wilson in azione prima del previsto. Secondo Nexus Point News e Daniel Richtman, il primodiNewsarà pubblicato online questo giovedì. Se il report è accurato, la Marvel probabilmente confermerà ad un certo punto nei prossimi due giorni, si spera con un primo sguardo ad alcuni filmati. Le prime immagini ufficiali del film sono state rilasciate un paio di settimane fa, con Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson equipaggiato con l’iconico scudo in vibranio di Steve Rogers, e la nostra nuova Sentinella della Libertà che incontra l’attuale presidente “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford), che incaricherà Wilson di riformare gli Avengers.