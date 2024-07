Beach volley Pro Tour | Nicolai-Cottafava e Menegatti-Gottardi a Vienna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Si avvicina l’inizio della tappa didelPro2024, circuito internazionale di. La fase a gironi avrà inizio mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, per proseguire con la fase eliminatoria venerdì 12 e sabato 13 luglio. La finale avrà luogo domenica 14 luglio. La tappa di Gstaad, in Svizzera, della scorsa settimana ha visto una buona performance delle due squadre italiane composte dalle campionesse Martae Valentina, arrivate fino ai quarti di finale, e dai campioni Paoloe Samuele, che hanno chiuso con un buon quarto posto, dopo un combattutissimo e spettacolare terzo set in semifinale finito 26 a 28 per la coppia norvegese Mol-Sørum. Per entrambe le coppie azzurre è stata un’importante occasione per dimostrare talento e determinazione nella prima gara dopo l’ufficializzazione della qualificazione olimpica, non deludendo le aspettative dei tifosi e regalando molte azioni emozionanti in campo.