Schianto mortale Morriello | effettuata autopsia sul corpo del 16enne di Buccino dubbi sulle lesioni

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAuletta (Sa)- Potrebbero non essere compatibili con l’impatto da incidente stradale, le ferite riportate daldi, Francesco, deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla SS19ter ad Auletta mentre era alla guida di una moto di cui non aveva la patente ed il cui mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa. La sera dell’impatto, domenica scorsa, ilstava rientrando da un locale di Sicignano degli Alburni dove era stato con alcuni amici quando, alla guida del suo motociclo, giunto sulla SS19 ter, nel territorio di Auletta, a pochi chilometri da casa, ha perso il controllo del mezzo, impattandosi contro un muretto di recinzione della strada.