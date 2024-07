Osimhen addio Napoli | scelto il nuovo club chiusura vicina

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Victorpronto a salutare: ladella trattativa è, ecco dove giocherà il nigeriano nella prossima stagione Le strade di Victore delsono sempre più vicine a separarsi. Dopo quattro stagioni ed uno scudetto vinto insieme – in cui il nigeriano è stato protagonista assoluto assicurandosi anche la classifica marcatori – sembra arrivata l’ora dei saluti. Il bomber è stato convocato per il raduno in programma domani a Castel Volturno ma è possibile che l’evolversi della vicenda gli permetta di non salire in ritiro con i compagni. Com’è noto il nigeriano ha nel suo contratto una clausola da 130 milioni di euro: una cifra che, visto il valore del calciatore, è anche bassa ma che permette aiacquirenti di poterlo ingaggiare senza dover passare dal