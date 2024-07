Brescianini al Napoli? Conte dice sì al suo arrivo | bastano 10 milioni per convincere il Frosinone

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Antonioapprova l’di Marcoal: il club ciociaro pronto ad abbassare le sue richieste. NOTIZIE MERCATO. Ilha aperto ufficialmente alle trattative per Marco, con ilpronto a colpire per rinforzare il centrocampo, ora privo di Zielinski e Demme ma con Lobotka, Anguissa, e Folonrunsho in lizza. Antonioha dato il via libera all’operazione, spianando la strada per un potenziale trasferimento del giovane centrocampista classe 2000. Il club ciociaro è consapevole dell’interesse anche da parte di Atalanta e Fiorentina, fattore che potrebbe mantenere alto il prezzo del giocatore. Sembra pronto a considerare offerte intorno agli 11-12di euro più bonus, una cifra che potrebbele squadre interessate.