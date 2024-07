Atletica Parigi 2024 | convocati 76 azzurri presenti tutti gli ori di Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sarà composta da 76 atleti, 39 uomini e 37 donne, la squadra azzurra dell’per le Olimpiadi di. A comunicare l’elenco è stato il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre, in accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.gli ori di2020, da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, passando per Antonella Palmisano e Massimo Stano, senza dimenticare la 4×100, dove insieme a Jacobs ci saranno Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu. Al via poi i tanti protagonisti degli Europei di Roma come Lorenzo Simonelli, Leonardo Fabbri, Yeman Crippa, Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Larissa Iapichino, e ancora Matteo Melluzzo, Eyob Faniel, Daniele Meucci, Chitiru Ali, Alessandro Sibilio, Catalin Tecuceanu, Pietro Arese e Zaynab Dosso.