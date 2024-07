Rocca la nuova piscina comunale apre ai disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) LadiSan Casciano, ristrutturata prima della recente apertura estiva con una spesa di 332mila euro, si è dotata anche di un’attrezzatura particolare per consentire a persone con difficoltà motorie di poter fare un bagno in tutta tranquillità e sicurezza. Commenta il sindaco, Marco Valenti: "Non tutte le piscine offrono questa opportunità. Perciò chi gestisce ladiha guardato avanti, pensando anche a persone in difficoltà". Aggiunge il primo cittadino Valenti: "Ringrazio le ragazze e i ragazzi dell’associazione Proche gestiscono la, per il pensiero e la sensibilità che hanno avuto nei confronti delle persone con difficoltà motorie. Aver acquistato quell’attrezzatura consente a queste persone di godere della possibilità di fare un bagno inin massima sicurezza e tranquillità.