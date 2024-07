Ridere anche con la musica Il primo album di Valerio Lundini | Il pubblico apprezza le novità mica è idiota – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) La comicità diè irresistibile, solida come il suo metodo di lavoro: portare avanti progetti nei più svariati ambiti senza perdere mai la sua identità: «Non credo molto nel “largo ai giovani”, credo più nel fare le cose con la voglia di farle bene», dice in questa intervista a Open il comico romano, classe 1986. La verità è che servequalcosa in più, riuscire a sfidare lo status quo, specie quando si tratta di arte destinata al mainstream: «C’è sempre questa logica – spiega ancora a Open – per cui le cose che piacciono alle persone,a tante persone, non si possano fare perché arriva qualcuno che ti dice che la cosa è figa ma la gente non la capisce. Questi sono i veri nemici di tutti noi, quelli che dicono che le cose non vengono capite e danno la colpa ad un ipoteticostupido.