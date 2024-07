MotoGp live dalle 14 | Bagnaia a caccia di Martin in Germania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Hohenstein-Ernstthal, 7 luglio 2024 – E’ ancora Jorgel’uomo da battere nella classe regina del motomondiale, protagonista oggi sul circuito del Sachsenring in, tappa numero 6 del campionato. L’appuntamento con la gara diè alle 14: lo spagnolo di Prima Primac in pole position dopo aver dominato ieri le qualifiche con il record pista e anche la Sprint Race. Tenta il colpaccio Pecco, che parte dalla seconda fila della griglia, dopo Oira e Fernandez. Terzo nella minigara con una partenza monumentale, il pilota Ducati oggi è stato il più veloce nel warm up. Qui sotto la diretta della gara., la gara14 .