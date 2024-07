LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | undici in fuga Vingegaard fora ma non paga conseguenze

Leggi tutta la notizia su oasport

15.51 Lutsenko (Astana-Qazaqstan) scollina per primo sul GPM. Intanto si stacca Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), ripreso dal gruppo. 15.50tura intanto per John Degenkolb (dsm firmenich-PostNL). 15.48 Oier Lazkano (Movistar) ha perso le ruote dei migliori, probabilmente per unatura. 15.47 Sempre UAE Team Emirates in testa con Nils Politt. 15.46 Nuovo tratto in sterrato che attraversa la Cote de Val Frion: sono 3400 metri. 15.45 Intanto, con il forcing della UAE Team Emirates, il gruppo si è riportato a 40" da Gianni Vermeersch (Alpecin Deceuninck), Derek Gee (Israel Premier Tech), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Neilson Powless e Ben Healy (EF Education – EasyPost), Anthony Turgis (TotalEneriges), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Alex Zingle (Cofidis), Oier Lazkano (Movistar), Alex Aranburu (Movistar) e Javier Romo (Movistar).