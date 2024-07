De Vrij dall’Arabia Saudita c’è movimento Manca qualcosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Stefan deè al centro dell’attenzione negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le uscite dell’Inter. L’Arabiasi è mossa,però. SITUAZIONE – Dalla chiacchierata tra Giuseppe Riso e l’Inter si è attivato un domino impensabile fino a pochi giorni fa. È stato messo in dubbio l’acquisto di Alessandro Buongiorno da parte del Napoli e tra le eventuali cessioni in casa nerazzurra si è aggiunto Stefan de. Il difensore sta giocando titolare agli Europei con l’Olanda e ha conquistato il traguardo delle semifinali proprio ieri sera segnando e risultando decisivo assieme al compagno Denzel Dumfries. A 32 anni ha ritrovato il posto in nazionale con Ronald Koeman ed è pronto alle fasi finali in Germania. Adesso il club nerazzurro valuta l’addio per ringiovanire la rosa.